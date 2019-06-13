مكسيكو تنفي وجود اي اتفاق سري مع واشنطن بشأن الهجرة

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مكسيكو: أكد وزير خارجية المكسيك مارسيلو ايبرارد الأربعاء أنه لا يوجد أي ملحق سري للاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة حول الهجرة، وأن بلاده لا تقبل "أبدا" بوجود عسكري أميركي على أراضيها.
وشدد على أنه لا يوجد أي شيء آخر غير التقرير الذي سلمه الثلاثاء للرئيس المكسيكي ولمجلس الشيوخ.
وكان الرئيس الاميركي دونالد ترمب قال الثلاثاء إن "القسم الاكبر من الاتفاق" مع المكسيك "لم يكشف بعد".
وكانت المكسيك وتحت تهديد بفرض رسوم جمركية، تعهدت في السابع من حزيران/يونيو باتخاذ العديد من الاجراءات لكبح تدفق المهاجرين من دول وسط اميركا الذين يعبرون أراضيها باتجاه الولايات المتحدة.
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