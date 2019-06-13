تجديد تعيين عبدالآخر يوسف مديراً للعلاقات العامة بالأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: اعتمد وزير الأوقاف، تجديد تعيين عبد الآخر يوسف إسماعيل مديرًا عامًا للإدارة العامة للعلاقات العامة. كما اعتمد تكليف الدكتور محمد عبدربه عبدالسلام، بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام للإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامية.

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