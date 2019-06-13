محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:
قال المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، لمصراوي، إن الحزب وفّر 6 آلاف تذكرة مجانية لأهالي بالجمالية؛ لمشاهدة فيلم "الممر".
ونشرت صفحة الحزب بالجمالية على موقع "فيسبوك"، تفاصيل مشاهدة الفيلم، مؤكدة أن تذاكر السينما ومواصلات الذهاب والعودة مقدمة من الحزب مجانًا بدون مقابل، على أن يكون الحجز بأسبقية الحضور.
وقالت إن هذه الخطوة تهدف لترسيخ حب الوطن والوطنية لدى الشباب والنشئ والأسرة المصرية، وتقديرًا لدور القوات المسلحة المصرية وكذلك رجال الشرطة.
كانت هذه تفاصيل خبر "مستقبل وطن": 6 آلاف تذكرة سينما مجانًا لأهالي الجمالية لمشاهدة "الممر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.