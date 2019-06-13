سقط عليها الجدار.. القصة الكاملة لمصرع سيدة حامل أثناء حملة إزالة في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:

لقيت سيدة مصرعها إثر سقوط جدار منزل عليها أثناء تنفيذ حملة إزالة في قرية عين غصين بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء.

ووصل جثمان السيدة إلي المستشفى جثة هامدة بعد انتشاله من تحت أنقاض الجدار، وتبين أنها حامل في جنين بالشهر الرابع، وتحفظت الشرطة علي سائق معدة الهدم خلال حملة الإزالة وأعضاء اللجنة المنفذة لحين التحقيق معهم في النيابة العامة.

وتوصلت تحريات وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم هاني عبد الهادي والنقباء عبد الرحمن المصري ومصطفي جميل وأحمد أبو العينين وملهم البلتاجي، إلى أن جدار منزل سقط على السيدة وتوفيت في الحال أثناء هدم منزل مخالف بجوار مقر سكنها.

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وقال بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية، إن "حملة موسعة لإزالة تعديات بطول مصرف المحسمة بقريتي "الضبعية وعين غصين"، ضمن حملة لتنفيذ توجهات الدولة، بضرورة المضي قدما في استكمال تفعيل آليات استرداد أراضي الدولة، ومواصلة التصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون".

وأضاف البيان أن محافظة الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان أمر بإزالة التعديات المتواجدة في نطاق قرى الضبعية وعين غصين، المقامة على مصرف طوسون ضمن مشروع المحسمة الجديدة، وقاد الحملة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأكد المحافظ على استمرار وتفعيل تلك الحملات والتي يتم من خلالها القضاء تمامًا على كافة التعديات، ولن يُسمح بالتهاون مع أي حالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين لاستكمال ملف استرداد أراضي الدولة.