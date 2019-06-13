وزير الخارجيّة الفرنسي : باريس تتابع "بإهتمامٍ" الوضع في الجزائر

وكالات- قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم، الأربعاء 12 جوان 2019، إن فرنسا تتابع "بإهتمام" الوضع في الجزائر وضرورة إستمرار التعبير بحرية عن "روح المسؤولية والكرامة السائدة منذ بداية التظاهرات".

وقال لودريان في مقابلة نُشرت على موقع مجلة "لو بوان" إن "الحل يكمن في الحوار الديمقراطي. في هذه اللحظات التاريخية، سنواصل الاهتمام بالجزائر وبتطلعات الجزائريين، في إطار الاحترام والصداقة اللذين يحكمان علاقاتنا".

وتابع قائلا "إن رغبة فرنسا الوحيدة هي أن يتمكن الجزائريون من إيجاد معاً سبل الانتقال الديمقراطي. هذا ما نريده للجزائر ونأمله، في ضوء العلاقات العميقة التي تربطنا بالجزائر. نحن واثقون من روح المسؤولية والكرامة التي سادت منذ البداية، وتثير لدينا الإعجاب".