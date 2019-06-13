القوى السودانية ترحب بالمبادرة الإثيوبية وتطالب بحكم مدني انتقالي

أصدرت قوى الحرية والتغيير في السودان، مساء الأربعاء، بياناً عقب اجتماعها مع مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية والمبعوث الأميركي الخاص للسودان، أكدت فيه على ضرورة انتقال الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية فورا.

وأعلن البيان ترحيبه بالمبادرة الإثيوبية بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، للوساطة وما توصلت إليه حتى الآن ودعم كافة جهودها، مؤكدا ضرورة سحب القوات العسكرية من المناطق السكنية في المدن والقرى فورا

واستبدالها بقوات الشرطة لحفظ الأمن.

ودعا البيان إلى إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فورا، وضرورة رفع الحظر عن خدمات الإنترنت بالبلاد وكفالة الحريات الإعلامية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، تعيين مبعوث خاص للسودان، هو الدبلوماسي السابق دونالد بوث، الذي كان قد تولى هذا المنصب سابقا.