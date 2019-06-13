إسرائيل تغلق منطقة الصيد البحري في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء إغلاق المنطقة البحرية في قطاع غزة ما يحول دون خروج الصيادين إلى البحر، وذلك

بداعي إطلاق مزيد من البالونات الحارقة من القطاع في اتجاه إسرائيل.

وقالت الهيئة الإسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع والمكلفة العمليات المدنية في الأراضي الفلسطينية في بيان: "مع استمرار إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، اتخذ قرار بإغلاق المنطقة البحرية في غزة حتى إشعار آخر".