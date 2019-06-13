قوة الدفاعات السعودية تصدت لـ 86 ألف مقذوف

أكد المستشار بأكاديمية مصر العسكرية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، أن السعودية أنقذت أرواح الملايين من المدنيين من عمليات إرهاب الحوثي المدعوم من إيران بأحدث الأسلحة المتطورة، وتعاملت مع الحرب العبثية التي يشنها الحوثي مستخدما صواريخ أرض أرض والطائرات المسيرة بكثير من الكفاءة والنجاح.

وأوضح أن الحوثي لا يمتلك الخبرة والدقة العالية كما يدعي دون وجود خبراء إيرانيين عملوا على هذه الأسلحة لفترات طويلة خاصة أن هناك أسلحة حديثة ومتطورة وجديدة تحتاج تدريباً عالياً وخبرة كافية.

التصدق الدقيق

قال الحلبي إن «السعودية استطاعت أن تصد نحو 226 صاروخاً، وما يزيد عن 86 ألف مقذوف أُطلقت من الداخل اليمني، كما نجحت بشكل كبير في التصدي الدقيق لهجوم أعداد كبيرة من الطائرات المسيّرة، وهي من الأسلحة المتطورة والحديثة، وتاريخيا لم يسجل إنجاز من قبل لأي قوات في العالم غير القوات السعودية في هذا المجال، خاصة أن الطائرات المسيرة من الصعب صدها بعكس الصواريخ، لأن الطائرات تسير على مسافة قريبة من الأرض وتحمل أنواعا من المتفجرات الخطيرة، ومن الصعب السيطرة على تحركاتها أو مواقع إطلاقها، فإن نجاح السعودية بالتعامل معها يثبت للعالم قوة دفاعات المملكة وصلابتها من خلال منظوماتها الدفاعية المختلفة».

إنقاذ الملايين

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أفاد الحلبي «مواجهة هذه النوع من الطائرات وتدميرها أنقذ ملايين المدنيين، ولو نجحت تلك الصواريخ والطائرات التي تجاوز عددها الـ300 صاروخ وطائرة مسيرة وآلاف المقذوفات في تجاوز الدفاعات السعودية الصلبة لكانت النتائج كارثية، وهذا يؤكد بالفعل أن السعودية دولة قوية وقادرة على أن تحمي نفسها ومن حولها».

تدخل إيراني

بين الحلبي أن «الحوثي لم يكن يمتلك هذه الأسلحة المتطورة»، مشيراً إلى استحالة ظهور مثل هذه الأسلحة فجأة دون وجود خبراء ومدربين يعملون على كيفية استخدامها وإطلاقها، وهذه الأسلحة النوعية التي يمتلكها الحوثيون وبهذا العدد تؤكد وجود تدخل إيراني كبير، حيث تستخدم طهران الحوثي في حربها في المنطقة مستغلة صمت المجتمع الدولي.