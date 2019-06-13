4 سنوات وعشرات المحاولات من الميليشيات للتربص والإضرار بالمدنيين

خلافا لكل قواعد الاشتباك والأعراف والقوانين الدولية الخاصة بالاشتباكات المسلحة والحروب، تعمد الحوثي مهاجمة المدنيين والمنشآت المدنية في تأكيدٍ على إجرامه وخروجه عن كل المبادئ، وإيغاله في الإرهاب.

وعلى مدى سنوات عدة من انقلابه على الشرعية، ومحاولة جره اليمن لتسبح في فلك نظام الملالي خارج إطارها العربي، استهدف الحوثي المدنيين بمحاولات كثيرة فشل في معظمها.

9 يونيو 2015

- سقوط قذائف هاون على منازل بنجران، كما أصابت شظايا المقذوفات حظائر أغنام.

- استهداف المسجد الجامع بالقرب من سوق الخوبة الشعبي بجازان بقذيفة هاون.

24 يونيو 2015

- تعرضت قرى محافظتي الطوال والحرث جنوب جازان إلى سقوط مقذوفات حوثية أصيب بها مواطن.

27 يوليو 2015

- 4 قذائف على إحدى قرى محافظة الطوال أصابت 3 مدنيين.

5 أغسطس 2015

- 8 قذائف كاتيوشا استهدفت أحياء وقرى محافظة ظهران الجنوب الحدودية.

21 أغسطس 2015

- اعتراض صاروخ حاول استهداف مكة المكرمة.

4 نوفمبر 2015

- استهداف سكن عمال في الحصين جنوب نجران نتج عنه إصابة عاملين بجروح بالغة.

28 نوفمبر 2015

- مقتل يمني وإصابة يمنية بمقذوف سقط على منزل بالعارضة.

24 يوليو 2015

- استشهاد سعودي بسقوط قذيفة في جازان.

1 أغسطس 2016

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- استشهاد 4 مواطنين من أسرة واحدة بسبب سقوط مقذوف عليهم، بينهم امرأة وطفل، إضافة إلى إصابة 3 من الأسرة نفسها في قرية صيابة.

13 أغسطس 2016

- إصابة 5 مقيمين بمقذوف على صامطة.

17 أغسطس 2016

- مقذوفات عشوائية على المساجد والمدارس وتجمعات المدنيين في الطوال وصامطة والحرث، خلّفت شهداء ومصابين.

2 سبتمبر 2016

- إسقاط صاروخ حاول استهداف بيت الله الحرام.

10 أكتوبر 2016

ـ إسقاط صاروخ باتجاه مكة الكرمة.

27 أكتوبر 2016

- وسائل الدفاع الجوي تتصدى لصاروخ «سكود» باليستي أرض أرض، أطلق تجاه مكة المكرمة.

27 يوليو 2017

- تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مكة المكرمة.

4 سبتمبر 2017

- اعتراض صاروخ باليستي حاول استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

5 نوفمبر 2017

- صاروخ باليستي باتجاه مناطق السكان في العاصمة الرياض.

25 مارس 2018

- إطلاق صواريخ باليستية باتجاه المدنيين على عدة مناطق في المملكة منها العاصمة الرياض.