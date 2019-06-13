الاحتلال يدمر منشآت وأراضي زراعية

القدس المحتلة، (عبدالرحيم حسين، علاء مشهراوي)

قامت جرافات وآليات تابعة لبلدية القدس الاحتلالية، أمس، بتنفيذ عمليات هدم واسعة في محيط الحاجز العسكري الإسرائيلي القريب من مخيم قلنديا، بحجة البناء من دون ترخيص. واقتحمت قوات إسرائيلية المخيم وأغلقت الطرق ومنعت السكان من التنقل لتأمين الاعتداء. يذكر أن الجيش الاسرائيلي نفذ عشرات عمليات الهدم للمساكن والمنشآت والآبار في جنوب الخليل خلال أعوام لاجبار الفلسطينيين على الرحيل. وقامت قوات الاحتلال أيضا بعمليات هدم وتجريف في جنوب الخليل وفي الأغوار الفلسطينية.

إلى ذلك، اعتقل جيش الاحتلال فجر أمس 6 فلسطينيين خلال حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية. وقال هذا الجيش إن جنوده اعتقلوا 6 فلسطينيين بحجة المشاركة في مقاومة الاحتلال.

وفي شمال الضفة، اندلعت مواجهات عقب اقتحام جيش الاحتلال مخيم جنين، حيث داهمت قواته عددًا من المنازل، واعتقلت الأسير المحرر عز الدين الحردان الذي أفرج عنه قبل ثلاثة أشهر، كما اعتقلت الشاب محمود الدبعي.

من جهة أخرى، قررت إدارة سجون الاحتلال أمس الفصل بين الأسير الطفل ربيع أبو ربيعة ووالده الأسير محمد، ونقل الابن الى سجن آخر. وأفادت هيئة شؤون الأسرى أن هذا القرار يأتي بعد قرار سابق للاحتلال برفض الإفراج عن الأسير الابن على الرغم من انتهاء مدة محكوميته 8 أشهر على خلفية عملية «بركان» التي نفذها الشهيد أشرف نعالوة في أكتوبر الماضي، بزعم معرفته المسبقة بنية نعالوة تنفيذ العملية.

وأوضحت الهيئة، أن محكمة الاحتلال رفعت الحكم الصادر بحق الأسير ربيع من ثمانية أشهر الى عامين، وتم نقله من سجن «جلبوع» حيث يقبع والده، الى سجن مجدو.

ولفتت، الى أن الأب الذي يقضي حكما بالسجن مدته 16 مؤبدا، كان قد ترك نجله ربيع عند اعتقاله في 2002 وليدا صغيرا، ليعود ويحتضنه نهاية العام الماضي في سجن جلبوع بعد اعتقال الابن على خلفية عملية بركان.

في غضون ذلك أفادت هيئة شؤون الأسرى الأربعاء أن الأسيرات في سجن الدامون الإسرائيلي هددن بالشروع في إضراب مفتوح عن الطعام لإجبار إدارة السجن على تحسين ظروف اعتقالهن.