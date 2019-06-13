إحباط هجوم «حوثي» على «الجبلية» جنوب الحديدة

صنعاء، عدن (الاتحاد)

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أحبطت قوات المقاومة اليمنية المشتركة بقيادة ألوية العمالقة، أمس، هجوماً لميليشيات الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران على منطقة الجبلية المحررة في مديرية التحيتا الساحلية جنوب محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غرب البلاد.

وذكرت مصادر ميدانية في الحديدة أن ميليشيات الحوثي شنت، صباح أمس، هجوماً على مواقع قوات المقاومة المشتركة في منطقة الجبلية، مضيفة أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي للهجوم وأجبرت الميليشيات على التراجع بعد تكبيدها خسائر بشرية ومادية.

وواصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، خروقاتها النارية لاتفاق السلام الهش الذي يسري في المحافظة الساحلية منذ 18 ديسمبر الماضي موجب اتفاقية السويد. واستهدفت الميليشيات بالقذائف الصاروخية والمدفعية مواقع تابعة للقوات المشتركة في مدينة الحديدة ومديريات الدريهمي والتحيتا وحيس ومنطقة الجاح الساحلية بمديرية بيت الفقيه.

وفي الإطار نفسه، كشفت مصادر عسكرية يمنية عن تكبد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خسارة كبيرة في صفوف قياداتها الميدانية في محافظة حجة عقب استهداف مقاتلات التحالف العربي اجتماعاً تم عقده قرب مدينة عبس بمحافظة حجة شمال غرب البلاد.

وأفادت مصادر عسكرية بأن 17 قيادياً ميدانياً بارزاً قتلوا في الضربة الجوية التي استهدفت موقعاً في ضواحي مدينة عبس استخدمته الميليشيات الانقلابية لعقد اجتماعات لقياداتها الميدانية المتواجدة في جبهات القتال، موضحاً أن الضربة كانت مركزة وأسفرت عن مقتل 17 قيادياً ميدانياً إلى جانب العشرات من العناصر المسلحة.

وبحسب المعلومات أن من بين القتلى الحوثيين المشرف العام لجبهة عبس أبو أحمد الغيل والقياديان محمد مقبول وعادل القاسمي اللذان يعدان من القيادات البارزة في جبهات القتال بحجة.