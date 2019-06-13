أفورقي يدعو البرهان لزيارة إريتريا

الخرطوم (الاتحاد)

استقبل رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان أمس بمقر وزارة الدفاع السفير الإريتري بالخرطوم إبراهيم إدريس الذي نقل للبرهان تحيات رئيس بلاده اسياسي افورقي، مقدما الدعوة له لزيارة إريتريا في القريب العاجل. وأصدر المجلس العسكري الانتقالي بيانا، شدد فيه حرص السودان على تعزيز علاقاته مع إريتريا التي وصفها بالتاريخية، معبرا عن شكره وتقديره للاهتمام الصادق الذي توليه إريتريا لقضايا السودان.

والشهر الماضي، زار وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح الخرطوم بعد قطيعة استمرت لأكثر من عام، التقى خلالها رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان في القصر الرئاسي بالخرطوم. وأوضح صالح، في تصريح صحفي حينها، أنه أجرى لقاء مثمرا وبناء مع رئيس المجلس العسكري تناول العلاقات الثنائية، خاصة أن الزيارة تأتي في إطار رغبة بلاده الاطلاع على تطورات الأوضاع بالسودان وسير التفاوض بين المجلس، وقوى إعلان الحرية. وأعرب عن أمله في أن تفضي عملية التغيير بالسودان إلى توطيد علاقات البلدين وتحقيق مصالح الشعبين. وتوترت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا في فبراير 2018 بعد قيام حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير بإغلاق الحدود نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.

من جانب آخر، استدعت وزارة الخارجية السودانية، امس، عرفان صديق السفير البريطاني في الخرطوم، وذلك احتجاجاً على تصريحات له بشأن الأحداث السياسية الأخيرة في البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية لوكالة الأنباء الرسمية (سونا)، إن الوزارة تحتج على التغريدات المتكررة للسفير والتي تتعارض مع «الأعراف الدبلوماسية الراسخة».