الرئيس المصري: الفساد وراء تراجع أفريقيا

القاهرة (الاتحاد)

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس، أن الموارد التي تفقدها أفريقيا جراء الفساد أحد الأسباب الرئيسة للتراجع في المقومات الاقتصادية والاجتماعية في الكثير من الدول الأفريقية. وقال السيسي، إن مصر قامت بسن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد، باعتباره أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، فضلاً عن إنشاء اللجنة الوطنية، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأضاف السيسي، في كلمته أمام المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ على مدى يومين، بحضور أكثر من 200 مسؤول من 51 دولة، أن انعقاد المنتدى في مصر يأتي إيماناً بأهمية تعزيز العمل الأفريقي المشترك وتبادل الخبرات، ويحتاج إلى تكاتف الجهود بشكل منسق في جميع المجالات لمكافحة آفة الفساد التي تنخر في اقتصادات الدول، ونشر الوعي بمفهومها وبيان أخطارها، حيث تُعد أحد المعوقات الرئيسة في طريق التقدم وتحقيق التنمية المستدامة وتطلعات شعوب القارة. وأوضح السيسي: «لقد قطعت مصر شوطاً كبيراً في مكافحة الفساد».

من جانب آخر، قضت محكمة مصرية، أمس، بالسجن المؤبد لـ32 مداناً في قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسي. وقضت المحكمة بالمشدد 15 سنة لـ29 آخرين، والسجن المشدد 5 سنوات لـ81 متهماً، والمشدد 3 سنوات لـ177 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ36 متهماً، والسجن المشدد 7 سنوات لمتهم. وأحالت النيابة المصرية 292 متهماً إلى القضاء العسكري بتهمة تشكيل 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، بينهم 158 متهماً (محبوسين) و7 آخرين مخلي سبيلهم والباقون هاربون.

واتهمت السلطات المصرية المتهمين بالرصد والتخطيط لاغتيال السيسي مرتين، حيث كشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين إحداهما بالسعودية لاستهدافه، خلال أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، أما المحاولة الثانية لاغتيال السيسي كانت عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين «من بين الضباط الملتحين»، قام بها 6 ضباط وطبيب أسنان.

ووجهت السلطات المصرية للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش.