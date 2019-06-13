القضاء الأردني يؤكد مجدداً حظر نشاط «الإخوان»

جمال إبراهيم (عمّان)

رفضت محكمة أردنية عليا طعناً تقدمت به جماعة «الإخوان» لنقض قرار قضائي سابق يقضي بعدم قانونيتها. وشددت محكمة التمييز الأردنية - وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد - أن: «جماعة الإخوان المرخصة في عام 1946 منحلة قانونياً بموجب أحكام القانون اعتباراً من 1953، وذلك لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون». وبموجب القرار الجديد، فإنه لا يحق لجماعة «الإخوان» ممارسة أي نشاطات سياسية لكونها غير قانونية «محظورة»، ويأتي قرار المحكمة بعد مطالبات رسمية عديدة للجماعة بتصويب أوضاعها القانونية.

وجاء هذا القرار بعد الطعن الذي تقدم به أمين عام الجماعة همام سعيد وزكي بني ارشيد وسعود أبومحفوظ وآخرون بشأن الدعوى التي رفعتها جمعية جماعة الإخوان، متضمنة المطالبة بالأموال المنقولة التي كانت تسيطر عليها الجماعة المنحلة، وبناء على هذا القرار القضائي حُسم الخلاف حول اعتبار جماعة الإخوان في الأردن منحلة. وبموجب قرار محكمة التمييز، فإن جمعية الإخوان المرخصة عام 2015 ليست خلفاً قانونياً لجمعية الإخوان المنحلة قانوناً، لأن الجمعية المنحلة ليس لها وجود قانوني أصلاً منذ عام 1953، وبالتالي لا يكون الخلف لشخصية قانونية منعدمة منذ عام 1953.

وكانت العلاقة بين جماعة الإخوان المنحلة والحكومة قد توترت مع عام 2011، إثر تجاوز الجماعة القانون بتحشيد الشارع الأردني ضد النظام في مسيرات وتظاهرات عديدة. ويذكر أن القرار القضائي الجديد يخرجها من الحياة السياسية ويحول دون ممارستها للنشاط السياسي بحكم أنها ليست قانونية.