أحمد أويحيى أول رئيس وزراء جزائري في السجن بتهمة الفساد

محمد إبراهيم (الجزائر)

قررت المحكمة العليا بالجزائر، أمس، إيداع رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى، قيد الحبس المؤقت على خلفية اتهامه بقضايا فساد مالي، وتم نقله إلى سجن «الحراش» بالجزائر العاصمة. ومثل أويحيى، أمس، أمام المحكمة العليا، بالجزائر العاصمة كمتهم في قضايا فساد في سابقة لم تحدث منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1962. وجاء حبس أويحيى على خلفية اتهامه في قضايا فساد وتقديم امتيازات غير مشروعة وتبديد المال العام في إطار القضية المتهم فيها علي حداد رجل الأعمال البارز المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه السعيد.

كما مثل، أمس، أمام ذات المحكمة وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان، المدير السابق للحملة الانتخابية لبوتفليقة، كمتهم في القضية ذاتها. ويتمتع رؤساء الحكومة والوزراء الحاليون والسابقون في الجزائر بميزة قضائية تقصر إجراءات محاكمتهم على جرائم ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم على المحكمة العليا، بدلا من المحاكم الابتدائية أو الجزائية الأخرى. ويشغل أويحيى، حالياً منصب أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي» ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان‎، ومنذ عام 1995، شغل أويحيى رئاسة الحكومة 5 مرات، كان آخرها بين أغسطس 2017 ومارس 2019، حيث استقال على خلفية الحراك الشعبي الذي اندلع في 22 فبراير الماضي، وأطاح بوتفليقة بعد 20 عاماً قضاها في الحكم.

ووجهت انتقادات حادة لحكومة أويحيى لتساهلها مع رجال الأعمال وسماحها لهم بالسيطرة على مراكز صنع القرار، كما كشف تقرير حديث لبنك الجزائر المركزي أن حكومة أويحيى سمحت بمشروع التمويل غير التقليدي (طباعة العملة المحلية دون غطاء نقدي) كحل لمواجهة عجز الخزينة وسداد الدين الداخلي، بمبلغ يفوق 55 مليار دولار مما أدى لزيادة نسبة التضخم. ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل الماضي، مثل أويحيى عدة مرات أمام قاضي التحقيق محكمة «سيدي أمحمد» بتهم الفساد قبل إحالته للمحكمة العليا، التي عين الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، رئيسا جديدا لها قبل يومين.

من جهة أخرى، هدد حزب جبهة التحرير الوطني «الأفلان»، صاحب الأغلبية البرلمانية، بالتصعيد ضد معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان) المنتمي إلى الحزب ذاته، لرفضه الاستقالة من رئاسة المجلس. وقال محمد جميعي الأمين العام للأفلان، إن حزبه «لن يقبل ببقاء معاذ بوشارب في منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وأنه بات فاقدا للشرعية». وأضاف «استنفدنا مع بوشارب كل الطرق الأخوية، غير أنه مصر على البقاء في منصبه بدعوى أن تعيينه لم يكن من طرف الحزب»، مهدداً بغلق أبواب المجلس بالسلاسل الحديدية لمنع بوشارب من الدخول، وهي نفس الطريقة التي اتبعها النواب وعلى رأسهم بوشارب نفسه، لدفع رئيس المجلس السابق السعيد بوحجة للاستقالة وتعيين بوشارب مكانه في أكتوبر الماضي. ودعا جميعي، بوشارب، إلى الالتزام بالانضباط الذي يفرضه القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب والامتثال لقراراته استجابة لمطالب الشعب التي عبر عنها بوضوح في حراكه السلمي.

إلا أن نواب حزب التجمع الوطني الديمقراطي في البرلمان رفضوا مشاركة نواب «الأفلان» المطالبة بإقالة بوشارب، لأن الحزب وأمينه العام أويحيى كان من بين الداعمين لتولي بوشارب رئاسة البرلمان. وشهد شهر أكتوبر الماضي تصعيداً لبوشارب على رأس حزب الأفلان، الحاكم في ذلك الوقت، ليشغل منصب منسق عام الحزب، مزيحا بذلك جمال ولد عباس القيادي بالحزب والنائب والوزير السابق من منصب الأمين العام، ثم تصعيده على رأس المجلس الشعبي الوطني بدلا من السعيد بوحجة المنتمي لنفس الحزب، الأمر الذي دفع محللين لترشيحه لخلافة بوتفليقة. وبحلول شهر فبراير الماضي، أعلن بوشارب تأييده لترشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة رغم مرضه، وهاجم منتقدي تلك الخطوة بتصريحات ساخرة جلبت له سخطاً شعبياً واسعاً. ويطالب الحراك الشعبي بإقالة رموز نظام بوتفليقة من المشهد السياسي ومنهم بوشارب والرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، حيث يتصدر هذا المطلب المظاهرات الأسبوعية أحزاب الموالاة، ولا تزال المظاهرات المطالبة برحيله مع الرئيس الجزائري المؤقت ورئيس الوزراء مستمرة.