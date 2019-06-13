الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي الأربعاء، وفاة صاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.

وقال البيان الصادر عن الديوان الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود. وسيصلى عليه، إن شاء الله، يوم الخميس الموافق 10 / 10 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".