الخارجية الأميركية تطالب إيران بوقف نشاطاتها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار

طالبت وزارة الخارجية الأميركية اليوم، إيران بوقف نشاطاتها الإرهابية والخبيثة المزعزعة للاستقرار، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، إن "حلفاء الولايات المتحدة على وفاق معها في ما يتعلق بضرورة وقف طهران نشاطاتها الخبيثة"، مضيفةً: "نحن على ثقة بأن وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد أوصلا الرسالة إلى طهران، بأن تُوقف نشاطاتها الإرهابية والمزعزعة للاستقرار".

وتأتي هذه التصريحات بعدما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة الأربعاء، على شركة عراقية وشركات تابعة لها لصلاتها ودعمها منظمة "الحرس الثوري" الإيراني المصنفة إرهابية، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى طهران حيث التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني، ومن المقرر أن يلتقي المرشد علي خامنئي.

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ودعا آبي إيران لـ "لعب دور بناء في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط"، وقال إن اليابان عازمة على بذل أقصى ما في وسعها للمساعدة.

وقال آبي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران: "في ظل التوترات المتفاقمة، لا بد أن تلعب إيران دوراً بناء في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، حتى لا تزيد الاضطرابات أو تقع اشتباكات عارضة".