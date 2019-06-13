كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على مسئول الدعم اللوجستى لداعش فى ديالى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على مسؤول الدعم اللوجستى لتنظيم داعش فى محافظة ديالى.

وأوضحت المديرية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الأربعاء، أن دورياتها فى الفرقة الخامسة وبالتعاون مع استخبارات لواء (المشاة 20) ألقت القبض على أحد الإرهابيين بقرية خزرج منطقة الندا فى ديالى .

وأضافت: "أن المعتقل هو المسؤول عن تقديم الدعم اللوجستي للتنظيم بما يسمى بولاية ديالي ، وأحد عناصرها الأمنيين الذين قدموا معلومات عن قطعاتنا والمتعاونين معها"، مشيرًا إلى أنه يعد أحد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.