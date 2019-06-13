كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس هيئة اللاجئين السوريين يبكي على الهواء: هذا ما فعله المصريون (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل المهندس تيسير النجار، رئيس الهيئة العامة للاجئين السوريين، في نوبة بكاء، تأثرًا بما حدث للسوريين اللاجئين في الدول المختلفة، قائلا: "من خرج من داره اتقل مقدراه".

وتابع "النجار"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أنه يشعر بأنه بين أهله وناسه في مصر، معقبًا: "أحسن عطف تلقاه الشعب السوري، كان من الشعب المصري".

واعتراض الإعلامي وائل الإبراشي على كلامه قائلًا: "ما قدمه المصريين للسورين ليس عطفًا أو منحة أو منة، بل هو محبة".

