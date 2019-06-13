كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإرياني: الهجوم على مطار أبها يثبت خطورة المشروع الإيراني في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الأربعاء، استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، عن الإرياني قوله إن "الهجوم الصاروخي على مطار أبها، والذي تم تنفيذه بإشراف خبراء إيرانيين يؤكد خطورة المشروع الإيراني في اليمن ومساعية لتحويل الأراضي اليمنية إلى ساحة لتتفيذ أجندة إيران التخريبية، ومنصة لاستهداف دول الجوار وتهديد مصادر الطاقة وممرات التجارة الدولية وإقلاق الأمن والسلم الدوليين".

وأضاف أن "الهجوم على مطار أبها يمثل تصعيداً خطيراً، ويشير إلى مستوى الدعم الإيراني للميليشيا الانقلابية واتخاذها كأداة لتنفيذ أجندتها ورغباتها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ومحاولة تخفيف الضغوط الدولية عليها".

‏وأوضح الإرياني أن "الاستهداف لمطار أبها بصاروخ كروز يؤكد استمرار نظام طهران في تزويد الميليشيا الحوثية بالصواريخ الباليستية والأسلحة النوعية، وانتهاجها سياسة تصعيد الصراع بالمنطقة في تحد سافر لدعوات وجهود التهدئة دون اكتراث للمخاطر المترتبة على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع".