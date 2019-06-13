كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع ثلاثي لمصر وتونس والجزائر بشأن ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بدأ الاجتماع الثلاثي منذ قليل، بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر حول ليبيا في العاصمة التونسية.

ونشر عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، مجموعة صور لوزراء خارجية الدول الثلاث، موضحًا أن الاجتماع يبحث استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا.

يذكر أن ليبيا تشهد صراعًا مسلحًا بين عشرات المليشيات العسكرية في الشرق والغرب، منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي عام 2011.