شبكة الإجهاض السري.. ابتدائية مراكش تصدر أحكامها

قضت المحكمة الابتدائية (الغرفة الجنحية التلبسية) في مدينة مراكش، خلال جلستها المنعقدة، يوم أمس الثلاثاء، في مراكش، أحكامها في حق المتابعين ضمن شبكة الإجهاض السري.

وأصدرت المحكمة حكمها في حق (ش.ن)، طبيب داخلي، بسنتين ونصف سجنا نافذا، و(م.ب) بسنة ونصف نافذة، وفي حق كل من (أ.س)، و (ز.ب)، طبيبان داخليان، بسنة واحدة نافذة، و10 أشهر على (م.ه)، مسؤول علاقات عامة بأحد النوادي الليلية، وعلى فتاة خضعت للإجهاض، بثلاثة أشهر نافذة.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى التحقيقات، التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية في ولاية أمن مراكش، سابقا في ملف مستقل، مع فتاتين خضعتا لعمليتي إجهاض للتخلص من حملهما، الناتج عن علاقات غير شرعية، واللتين صرحتا بأن طبيبا، يبلغ من العمر 34 سنة، ويتابع دراسته في السنة الخامسة في كلية الطب، أجرى لهما العمليتين في شقة مفروشة في المدينة، ودلتا عناصر الأمن على أوصافه، وموقع المنزل، الذي حوّله إلى عيادة يجري فيها عمليات إجهاض ممنوعة قانونيا.

وعلى إثر هذا الاعتراف، أخضعت الشرطة القضائية المعنيين بالأمر لمراقبة أمنية دقيقة، ما أدى إلى اعتقال المتهمين الخمسة.