العلاقات الإماراتية الألمانية.. تاريخ مشرف نحو غد مشرق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تاريخ طويل من العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية يرجع لعام 1972. علاقات استراتيجية متينة غرس جذورها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، وعمق أواصرها من بعده أبناؤه حتى صارت الشريك الاقتصادي الأول لألمانيا في العالم العربي.



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