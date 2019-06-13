محمد بن زايد لميركل: نتطلع لتقوية العلاقات ومضاعفة التجارة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال كلمة مشتركة مع المستشارة الألمانية

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عن سعادته بزيارة ألمانيا، مشيرا إلى أن تلك الزيارة تؤكد وجود خريطة طريق جديدة لـ15 عاما مقبلة، نتطلع فيها لتضاعف التبادل التجاري وتقوية العلاقات.

جاء ذلك خلال حضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة العشاء الرسمية التي أقامتها، الأربعاء، أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية بمكتب المستشارية الاتحادية في برلين.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال كلمة مشتركة مع المستشارة الألمانية قبيل المأدبة: "سعيد جدا بوجودي في ألمانيا، ونحن هنا اليوم نحتفي بمرور 15 عاما على توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بين الإمارات وألمانيا، حيث كان التبادل التجاري في ذلك الوقت بيننا يقارب 3 مليارات دولار أما اليوم فإنه يقارب 14 مليار دولار".





وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "زيارتنا إلى ألمانيا تؤكد أن لدينا خريطة طريق جديدة لـ15 سنه مقبلة، ونتطلع إلى تضاعف التبادل التجاري بصورة أكبر".

وتابع "ناقشنا مواضيع عديدة ونحن متفقون على كثير من الأمور، ونتطلع لتقوية العلاقة ومد جسور التعاون بين الإمارات وألمانيا".

بناء الجسور

من جانبها، رحبت أنجيلا ميركل بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائلة: "يسعدني أن ولي عهد أبوظبي جاء إلى برلين مجددا، حيث كانت زيارته الأخيرة لبرلين خلال عام 2016، فيما زرت أنا الإمارات عام 2017".

وقالت إن لقاءها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تناول مجموعة واسعة من المواضيع التي تهم البلدين، خصوصا الشراكة الاستراتيجية التي نحتفي بمرور 15 عاما على إبرامها بيننا".

Advertisements





وأضافت أن المحادثات التي جرت اليوم بيننا عكست الحرص على تعميق العلاقات، وهذا ما ترجمه البيان المشترك الذي أصدرناه اليوم.

وأشارت إلى أن اللقاء الذي جمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير الاقتصاد الألماني وأصحاب الشركات يعكس الرغبة في تعزيز علاقاتنا الاقتصادية.

وتحدثت عن مبادرة عام التسامح التي أطلقتها دولة الإمارات هذا العام وقالت: "بالنسبة لنا مهمة جدا، حيث شهدت الإمارات أول زيارة لبابا الكنيسة الكاثوليكية للإمارات، كما استضافت الإمارات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي تميزت نسختها هذه بمشاركة طيف واسع من مكونات شعب الإمارات والمقيمين فيها".





وأشارت المستشارة إلى أن الحديث تضمن أهمية بناء الجسور بين الأديان والطوائف المختلفة وضرورة مواجهة التطرف والكراهية من خلال التفاهم بين الشعوب إضافة أهمية مكافحة الإرهاب الدولي.

وأوضحت أن هناك فرصا ومشاريع كثيرة للتعاون في المناطق ذات الاهتمام المشترك، ومنها منطقة دول الساحل الخمس، مشيدة بالمناخ الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات والإمكانيات التي تتمتع بها لمواصلة التعاون الثنائي.

وقالت "وفق منظمة الشفافية الدولية تتميز الإمارات بدورها الريادي في التصدي للفساد على مستوى المنطقة، وهذا يهم الشركات الألمانية والاستمارات الجديدة".

وفيما يخص الأمن الإقليمي، أوضحت المستشارة أن البلدين لديهما المزيد من التعاون في المنطقة، حيث شملت المحادثات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن.