محمد بن زايد وميركل يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جلسة مباحثات رسمية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تناولت تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، وبحثا عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك خلال استقبال المستشارة الألمانية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، في مكتب المستشارية الاتحادية ببرلين.

وجرى خلال اللقاء -الذي حضره الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي- استعراض علاقات التعاون في مجالات الاقتصاد والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والثقافة والتنمية والتعليم، والشراكات القائمة بين البلدين.

كما تم بحث السبل الكفيلة بتنمية العلاقات الثنائية وتطويرها ودفعها إلى الأمام في المجالات المختلفة، بما يحقق طموحات البلدين وشعبيهما في التنمية والتطور والازدهار.

كما بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع المستشارة الألمانية القضايا محل الاهتمام المشترك، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة التطورات في منطقة الخليج العربي.

ونقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة للمستشارة الألمانية، وخالص تمنياته للشعب الألماني بمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وحرصه على تعزيز التعاون مع ألمانيا الصديقة، وتطويرها إلى آفاق أرحب وأوسع.





وأشار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أن العلاقات الإماراتية-الألمانية قوية ومتنوعة ومتنامية، وشهدت منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين نقلات نوعية كبيرة في المجالات المختلفة، وتملك الكثير من فرص التطور والنماء خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على التشاور والتعاون والتنسيق مع ألمانيا بشأن التطورات في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

كما أشار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى توافق البلدين حول ضرورة الحفاظ على الأمن الإقليمي، وضمان سلامة الملاحة الدولية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومكافحة التطرف والإرهاب ونبذ سياسات التخريب وخطاب الكراهية، والعمل على تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية للعالم كله.

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقيم علاقاتها مع الدول الصديقة في العالم وفي مقدمتها ألمانيا، على قاعدة المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، والعمل المشترك من أجل ترسيخ السلم والاستقرار وتعزيز التنمية على الساحتين الإقليمية والدولية.





من جانبها، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اللقاء حرص بلادها على توثيق روابط الصداقة مع دولة الإمارات، والتطلع إلى مزيد من التعاون في المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، وتكثيف التعاون والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

كما أعربت عن تمنياتها للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة موفور الصحة والعافية، ولدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار.

وفي ختام المباحثات أكد الجانبان مواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين، والعمل على تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري.

كما أكدا مواصلة جهود البلدين وتعاونهما وتنسيقهما في مكافحة التطرف والإرهاب والعنف، والعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي على نشر السلم وقيم التعايش والتفاهم والتسامح، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



