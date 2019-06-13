واشنطن: ألمانيا واليابان أوصلا رسالة لإيران بوقف إرهابها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن حلفاء واشنطن على وفاق معها بشأن ضرورة وقف إيران لأنشطتها المزعزعة للاستقرار بالمنطقة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس إن واشنطن على ثقة بأن وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أوصلا الرسالة إلى طهران بأن تُوقف نشاطاتها الإرهابية والمزعزعة للاستقرار فورا.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي في اليمن إصابة 26 شخصًا بينهم نساء وأطفال نتيجة استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.
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