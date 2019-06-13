وأوضح البيان لوزارة الخارجية التونسية أن " تونس تؤكد تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، فإنها تشدّد على ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة التي تستهدف عددًا من المنشآت الحيوية السعودية، ما يُعدّ خرقاً واضحاً للأعراف والقوانين الدولية، ومساساً بأمن المملكة واستقرارها".
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تدين استهداف الحوثي صالة القدوم بمطار أبها الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.