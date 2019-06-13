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تونس تدين استهداف الحوثي صالة القدوم بمطار أبها الدولي

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عبرت تونس عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي اليوم ، بمقذوف صادر من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأسفر عن إصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح.

وأوضح البيان لوزارة الخارجية التونسية أن " تونس تؤكد تضامنها مع المملكة العربية الشقيقة، فإنها تشدّد على ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة التي تستهدف عددًا من المنشآت الحيوية السعودية، ما يُعدّ خرقاً واضحاً للأعراف والقوانين الدولية، ومساساً بأمن المملكة واستقرارها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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