شكرا لقرائتكم مصر وتونس والجزائر ترفض أي حل عسكري أو تدخل أجنبي بليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، في ختام الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا مساء الأربعاء والذي استضافته تونس، أن الدول الثلاث أكدت على ضرورة الوقف الفوري للاقتتال في ليبيا.

وقال الجهيناوي: "بحثنا سبل دفع العملية السياسية في ليبيا. اتفقنا مع مصر والجزائر على مساع مشتركة لحل أزمة ليبيا وعلى القيام بجهود دولية لوقف القتال".

وأضاف: "دول جوار ليبيا ترفض أي حل عسكري أو تدخل أجنبي في الأزمة الليبية. الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا". وتابع الجهيناوي: "ندعو لوقف فوري ولا مشروط للقتال في ليبي". كما اعتبر أن "تحقيق المصالحة في ليبيا لا بد أن يتم دون إقصاء".

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بدوره، قال وزير خارجية مصر سامح شكري: "نسعى لمواجهة أي تدخلات أجنبية في ليبيا".

وفي البيان الصادر عن الاجتماع تم التأكيد على "وحدة وسلامة أراضي ليبيا" و"رفض إغراق ليبيا بالسلاح الأجنبي.. ورفض أي تدخل خارجي في الأزمة الليبية".

وطالب البيان "بوقف فوري للعمليات العسكرية الجارية في ليبيا". كما أعربت الدول الـ3 في عن قلقها من "تدفق الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا".