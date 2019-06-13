شكرا لقرائتكم طيران الجيش الوطني الليبي يستهدف مواقع عسكرية في بطرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استهدف طيران الجيش الوطني الليبي مساء الأربعاء مواقع عسكرية بمنطقة صلاح الدين بطرابلس، حسب ما أفاد به مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" في ليبيا.

وأوضح المراسل أن القصف الجوي لطيران الجيش الليبي استهدف مقر الكلية العسكرية بالهضبة.

وأمس الثلاثاء، نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، لقطات توضح استهداف مقاتلات الجيش لمواقع الكتائب التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس.

Advertisements

والاثنين، صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد حظر الأسلحة في ليبيا. وفي هذا السياق، مدد المجلس قرار تفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا.

وتشهد ليبيا منذ الرابع من نيسان/ابريل حملة عسكرية للجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، لمحاولة استعادة طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج.

وخلفت المعارك بين المعسكرين أكثر من 600 قتيل و3200 جريح، ودفعت أكثر من 80 ألفا للفرار من مناطق القتال جنوب العاصمة.