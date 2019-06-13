برعاية الرئيس السيسي .. انطلاق الدورة الخامسة لملتقى بُناة مصر 16 يونيو

اليوم الجديد

تنطلق الدورة الخامسة من ملتقى بناة مصر "الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء" في 16 يونيو الجاري، تحت عنوان "تصدير المقاولات والعقار المصري.. مستقبل جديد للاستثمار"، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة أكثر من 500 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والمؤسسات المالية والبنكية والطاقة ومسئولي صناديق استثمار عقاري محلية وإقليمية.

وتهدف الدورة إلى تحفيز تصدير المقاولات والعقار المصري للخارج باعتباره أحد أهم المرتكزات الرئيسية للدولة المصرية لتنمية الاقتصاد وجذب العملة...