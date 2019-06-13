رصاصة تصيب سائق تاكسي في عنقه و3 جرحى في تكسر زجاج السيارة في برج البراجنة

أفادت معلومات ​صحفية​ بـ "سقوط عدد من الجرحى في ​اطلاق نار​ في منطقة ​برج البراجنة​". وفي التفاصيل، فإن "سائق ​سيارة​ اجرة ويدعى محمد .ع كان يقود سيارته في منطقة برج البراجنة وبرفقته 3 اشخاص بينهم طفل رضيع، وإذ برصاصة تصيب السائق في عنقه ما ادى الى تحطم زجاج السيارة واصابة الركاب بجروح من الزجاج المحطم. وقد اكمل سائق التاكسي سيره ، وعلى الرغم من اصابته، فاتجه الى ​مستشفى جبل لبنان​ لتلقي العلاج مع الجرحى الثلاثة". وحتى الساعة لم يعرف مصدر اطلاق النار.

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