إعتبر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هنري حلو​ عبر في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "‏من يرفع معايير الامتحانات والشهادات الرسمية في ​لبنان​، يساهم في الحفاظ على موقع لبنان التعليمي المميز"، مضيفا:" شكرا ​أكرم شهيب​ على جرأتك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حلو: من يرفع معايير الشهادات الرسمية يساهم في الحفاظ على موقع لبنان التعليمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.