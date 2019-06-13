توقيف سلسلة “فاطمة التاويل”.. يوسف أوزلال يحسم جدل

نفى الممثل، يوسف أوزيلال، أخيرا، أن يكون سبب توقيف كبسولته الكوميدية، التي يتقمص فيها شخصية “فاطمة التاويل”، هو خلاف مع منتجها، موضحا أنه أوقف نشر الحلقات من أجل منح نفسه فترة عطلة.

وكشف يوسف أوزلال، الذي يلقبه الجمهور بلقب “فاطمة التاويل”، لـ”اليوم24″، أنه، حاليا، في عطلة، ما جعله يتوقف عن نشر حلقات سلسلته بوتيرة أسبوعية، عكس الخبر، الذي انتشر على صفحات في موقع التواصل “أنستغرام”، حيث تروج منشورات عن وجود خلاف بينه ومنتج سلسلة “فاطمة التاويل”، وهو ما تسبب في توقيف السلسلة نهائيا.

وحققت سلسلة “فاطمة التاويل” منذ انطلاقها، قبل شهور، نجاحا كبيرا على “يوتيوب” إذ تحقق أرقام مشاهدات عالية، واختار فيه أوزلال تقمص شخصية امرأة مغربية بأفكار تقليدية، تنتقد الواقع المعاش بطريقة ساخرة.