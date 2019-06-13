وسط تضارب في الأسباب.. الرجاء يعلن رسميا رحيل يوسف السفري عن النادي

أعلن نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رسميا، مغادرة يوسف السفري، مساعد مدرب الفريق، للنادي، بعد انتهاء هذا الموسم، وذلك بعد أزيد من موسم قضاه رفقة الفريق، جاور فيه كل من المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، والفرنسي باتريس كارتيرون.

وأصدر النادي الأخضر، بلاغا رسميا اليوم، على موقعه الرسمي على الأنترنيت، أكد فيه أن السفري “قرر وضع حد لمسيرته الرياضية رفقة نادي الرجاء الرياضي”

وجاء في البلاغ ذاته أن ” جميع مكونات نادي الرجاء الرياضي من رئيس ومكتب مديري ولاعبين وادارة تقنية و طبية وباقي فعالياته تتقدم بالشكر والامتنان للسيد يوسف للسفري على ما قدمه من تضحيات وخدمات للنادي والتي ساهمت بشكل مباشر في النتائج والالقاب التي حققها الفريق خلال هذا الموسم الرياضي”

وتمنى النادي، ” التوفيق والنجاح للإطار يوسف السفري في مشواره التكويني والاحترافي”.

Advertisements

وكان السفري قد أخبر إدارة النادي مباشرة بعد انتهاء الموسم، قرار الرحيل، ” لأسباب شخصية”، وفي الوقت الذي يؤكد فيه النادي بأن السفري يرغب في التفرغ للتكوين، فإن أنباء قادمة من النادي تشير إلى خلافات بين الرجل، والمدير التقني فتحي جمال، بالإضافة إلى توصله بعرض من الدوري القطري.

جدير ذكره، أن السفري كان قد أبدى رغبته في الرحيل عن النادي، مباشرة بعد إقالة غاريدو، منتصف الموسم، غير أن النادي أقنعه بالعدول عن قراره.

ويعتبر السفري، من الأسماء الأكثر تقديرا واحتراما داخل الرجاء، خاصة من طرف اللاعبين، بالنظر للرصيد الكبير الذي راكمه في تجربته كلاعب، سواء رفقة الرجاء، المنتخب الوطني، أو مختلف الأندية التي لعب لها في مشواره الاحترافي في أروبا والخليج، وكذا بحكم أخلاقه العالية.