ريال مدريد يحسم صفقته الخامسة للموسم القادم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حسم فريق ريال مدريد صفقته الخامسة للموسم الكروي المقبل، بعدما أعلن توصله لاتفاق لضم لاعب ليون الفرنسي، فيرلاند ميندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقله الموقع الرسمي لريال مدريد، فإن ميندي سيوقع عقدا لمدة 6 مواسم، حتى 30 حزيران/يونيو 2025.

ومن المقرر أن يتم تقديم ميندي، ظهر الأربعاء المقبل، الموافق 19 حزيران/يونيو على ملعب سانتياغو برنابيو.

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وكان ميندي قد أجرى الكشف الطبي بمدريد الأسبوع الماضي، قبل أن يتم مسؤولو الريال اتفاقهم مع مسؤولي ليون.

وتشير التقارير إلى أن الصفقة تقدر بـ50 مليون يورو.

ويعتبر ميندي هو الصفقة الخامسة في ميركاتو ريال مدريد، حيث سبق وأن أعلن ضم إيدير ميليتاو ورودريغو ولوكا يوفيتش، وإيدين هازارد.