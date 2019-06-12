أتلتيكو مدريد يعلن انتقال غريزمان إلى برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد الإسباني، ميجيل أنخيل مارين، عن انتقال نجم الفريق الفرنسي إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وذكر مارين في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "أنا واضح للغاية بشأن المكان الذي سيلعب به غريزمان، هذا معروف منذ آذار/مارس الماضي، غريزمان في برشلونة".
وأبلغ غريزمان أتلتيكو مدريد خلال الشهر الماضي، بأن هذا الموسم هو الأخير له بقميص الأتليتي، مشيرًا إلى أنه اتخذ قرارًا بالرحيل.
وارتبط غريزمان بالانتقال لأكثر من نادٍ، أبرزها برشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.
وكان غريزمان قريبًا من الانتقال لبرشلونة الموسم الماضي، قبل التراجع عن التوقيع، وتفضيل الاستمرار مع أتلتيكو مدريد إلا أنه حسم قراره بشكل كبير بالرحيل إلى معقل "كامب نو".
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