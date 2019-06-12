فلسطين: ليس هناك حل إلا بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولتنا

في السياسة 13 يونيو,2019 نسخة للطباعة

القدس المحتلة ـ الخليج 365 : أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس على الموقف الفلسطيني الرافض للمؤتمر الاقتصادي الأميركي المقرر في البحرين هذا الشهر أو المشاركة فيه بأي شكل من الأشكال. وقال عريقات في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن المؤتمر الأميركي في البحرين “سيكون خيبة أمل كبيرة” بالنسبة إلى جاريد كوشنير صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبير مستشاريه. وتابع عريقات:”ليس هناك حل إلا بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وحل قضايا الوضع النهائي”. وكان مسؤولون أميركيون أعلنوا أمس الاول عن مشاركة كل من مصر والأردن والمغرب في المؤتمر الاقتصادي المقرر في البحرين والمخصص لبحث الجوانب الاقتصادية من صفقة القرن الأميركية للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وبهذا الصدد، قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في بيان إن الحكومة “تتابع بقلق شديد الاستعدادات الأميركية لعقد ورشة البحرين نهاية الشهر الجاري في المنامة باستبدال شعار الأرض مقابل السلام لصالح شعار الازدهار مقابل السلام في تنكر فاضح لقرارات الشرعية الدولية ولمبادرة السلام العربية”.

وأعرب ملحم عن أسف الحكومة الشديد لإعلان كل من القاهرة وعمان المشاركة في ورشة المنامة ودعوتها إياهما وجميع الدول الشقيقة والصديقة للتراجع عن المشاركة فيها. وقال إن الولايات المتحدة “تحاول تحت غطاء هذه المشاركة تخليق حلول خارج رحم الشرعية الدولية تنتقص من الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية”. وأضاف أن مثل هذه المشاركة “ستحمل رسائل خاطئة للولايات المتحدة حول وحدة الموقف العربي من رفض صفقة القرن مثلما تشكل ثغرة تنفذ منها إدارة ترامب لتنحية المقاربة السياسية لحل القضية الفلسطينية لصالح المقاربة الاقتصادية التي تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية انسانية إضافة لما تشكله تلك الصفقة من انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية واستهتار بمبادرة السلام العربية التي ترفض إقامة أية علاقات تطبيعية مع إسرائيل قبل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن أي طرح اقتصادي لن يكون بديلا لحل سياسي ينهي الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عنه القول، خلال فعاليات في ستوكهولم، :”أي طرح اقتصادي خارج عن السياق السياسي القائم على أساس حل الدولتين لن يحقق السلام الشامل الذي أعلنته الدول العربية هدفا استراتيجيا وفق مبادرة السلام العربية وقوانين الشرعية الدولية”. وحذر “من تبعات غياب آفاق التقدم نحو حل سياسي للصراع ومن تجذر اليأس جراء استمرار الاحتلال وما ينتجه من معاناة وانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني”. وشدد الصفدي على أن “غياب السلام العادل … هو أساس التوتر والصراع، وهو العائق الرئيسي أمام تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار”.