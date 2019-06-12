مصر والأردن والمغرب تشارك في مؤتمر البحرين .. ولبنان ترفض

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات : ذكر مسؤولون أميركيون أن مصر والأردن والمغرب أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتزامها حضور مؤتمر ترعاه واشنطن في البحرين هذا الشهر بشأن مقترحات لدعم الاقتصاد الفلسطيني في إطار خطة سلام تستعد الولايات المتحدة لطرحها. وتعتبر مشاركة مصر والأردن مهمة على نحو خاص لأنهما تاريخيا طرفان رئيسيان في جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية وكذلك الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان أبرمتا معاهدة سلام مع إسرائيل. بيد أن قرار الزعماء الفلسطينيين مقاطعة المؤتمر الذي ينعقد يومي 25 و26 يونيو أثار الشكوك بشأن فرص نجاحه. وقبول الأردن ومصر دعوة حضور المؤتمر سيأتي إلى الطاولة بدولتين لهما حدود مع كل من الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. وسبق أن أكدت السعودية وقطر والإمارات حضورها وفقا لما أعلنه مسؤول بالبيت الأبيض.

من جانبه، أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن بلاده لن تشارك في مؤتمر البحرين، وأرجع هذا إلى أن الفلسطينيين لن يشاركوا فيه. وقال باسيل، في مقابلة مع شبكة “سي.إن.إن” الإخبارية الأميركية، :”لن نشارك في مؤتمر البحرين لأن الفلسطينيين لن يشاركوا. ونفضل أن تكون لدينا فكرة واضحة عن الخطة المطروحة للسلام حيث إننا لم نُستشر بشأنها ولم نُبلغ بها”.

وأضاف :”لبنان لديه أراض محتلة وفيه عدد كبير من اللاجئين منذ عام 1948 ، وليس أمرا طبيعيا عدم استشارته فيما يسمى خطة سلام”. وشدد :”على الجانب الإسرائيلي أن يقتنع بأن الوصول إلى السلام لا يكون بالقوة بل بإعادة الحقوق للبنان وسورية وبالإقرار بحق الفلسطينيين في دولة”.