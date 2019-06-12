التحالف العربي: 26 جريحا بهجوم صاروخي لـ(أنصار الله) استهدف مطار أبها

في السياسة 13 يونيو,2019 نسخة للطباعة

الرياض ـ وكالات: قال التحالف العربي في اليمن إن “أنصار الله” شنوا هجوما صاروخيا على مطار أبها في جنوب المملكة العربية السعودية صباح أمس مما أسفر عن إصابة 26 شخصا. وأضاف التحالف إنه سيتخذ إجراءات “صارمة وعاجلة وآنية”. وذكر بيان التحالف الذي نشرته قناة العربية الاخبارية أن مقذوفا سقط بصالة الوصول بمطار أبها الدولي مما أسفر عن بعض الأضرار المادية بصالة المطار. وبحسب المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، فإن سقوط الصاروخ “أدى إلى إصابة 26 شخصا مدنيا من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم (3) نساء (يمنية، هندية، سعودية) و(2) طفلين سعوديين، وتم نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار”.

كانت قناة المسيرة الفضائية التابعة لأنصار الله ذكرت في وقت سابق أن مقاتليها شنوا هجوما بصاروخ كروز على مطار أبها الدولي على بعد نحو 200 كيلومتر شمال الحدود مع اليمن ويخدم رحلات محلية وإقليمية. وقال التحالف في بيانه “استهداف مطار أبها يثبت حصول أنصار الله على أسلحة نوعية جديدة”. وأضاف البيان أن هذا الهجوم “قد يرقى إلى جريمة حرب”. يأتي هذا الهجوم في أعقاب هجوم آخر باستخدام طائرة مسيرة مسلحة في الشهر الماضي استهدف محطتي ضخ للنفط في المملكة أعلن أنصار الله المسؤولية عنه.

من جانبه، قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن استهداف مطار أبها الدولي جنوب السعودية هو تصعيد خطير”. وأضاف وزير الخارجية البحريني على صفحته الرسمية بموقع “توتير” إن “المطلوب هو موقف دولي واضح و صارم تجاه أنصار الله”. كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت “للاعتداء الإجرامي” الذي تعرض له مطار أبها السعودي. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الوزارة القول إن “هذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة وأمان شعبها الشقيق يمثل تصعيدا خطيرا وتقويضا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي”. وأكدت الوزارة وقوف دولة الكويت التام إلى جانب السعودية ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها.

الى ذلك، أكدت هيئة الطيران المدني السعودي، أن “حركة الطيران في مطار أبها الدولي تسير بشكل طبيعي”. وحسب قناة “العربية”، قالت هيئة الطيران المدني السعودي، إن “حركة الطيران في مطار أبها الدولي تسير بشكل طبيعي”. كما أدانت مصر بأشد العبارات استهداف المطار، حيث أكدت الخارجية المصرية في بيان، وقوفها مع السعودية “في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها”، وشددت على “ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية”.

وأدى النزاع الدامي في اليمن إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية لليمن. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.