البهادلي: كاميرات المراقبة من المشاريع الناجحة في بغداد وقللت من حجم الجريمة

وقال البهادلي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مشروع كاميرات المراقبة من المشاريع الامنية المهمة التي اطلقتها محافظة بغداد في عهدالمحافظ علي التميمي"، مبينا انه "تم نصب ابراج كاميرات المراقبة في جميع مداخل بغداد".واضاف ان "من مواصفات هذه الكامرات القدرة على الرؤية والتصوير بالضباب، وتحمل درجات حرارة مرتفعة تصل الى 75 درجة مئوية والدوران الكامل بزاوية 360 درجة، اضافة الى التوضيح خلال تكبير الصورة، وذات مدى تقريبي يصل الى 2000 م"، مشيرا الى انها "تلتقط رقم السيارة التي تسير بسرعة 80 كم بالساعة، والخزن فيها يصل الى اربعة اشهر".

وتابع ان "الجهات الامنية المختصة اكدت ان هذا المشروع من المشاريع الامنية الناجحة"، موضحا انها "قللت من حجم الجريمة في العاصمة".



يذكر ان عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي وصف كاميرات المراقبة التي نصبت في عهد محافظ بغداد السابق علي التميمي "فاشلة".