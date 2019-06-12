انتشار امني مكثف في منطقة سبع قصور ببغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم تكثيف الاجراءات الامنية وانتشار القوات الامنية ضمن منطقة سبع قصور شمال بغداد".
واضاف ان "ذلك جاء تحسبا من اندلاع نزاع عشائري ضمن المنطقة على خلفية مقتل احد المواطنين".
يذكر ان قوة امنية عثرت اليوم على جثة شخص قتل طعنا بسكين داخل منزله في منطقة سبع البور ببغداد.
واضاف ان "ذلك جاء تحسبا من اندلاع نزاع عشائري ضمن المنطقة على خلفية مقتل احد المواطنين".
يذكر ان قوة امنية عثرت اليوم على جثة شخص قتل طعنا بسكين داخل منزله في منطقة سبع البور ببغداد.
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