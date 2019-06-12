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انتشار امني مكثف في منطقة سبع قصور ببغداد

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم تكثيف الاجراءات الامنية وانتشار القوات الامنية ضمن منطقة سبع قصور شمال بغداد".

واضاف ان "ذلك جاء تحسبا من اندلاع نزاع عشائري ضمن المنطقة على خلفية مقتل احد المواطنين".


يذكر ان قوة امنية عثرت اليوم على جثة شخص قتل طعنا بسكين داخل منزله في منطقة سبع البور ببغداد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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