الانواء الجوية تسجل وقوع هزة ارضية تبعد 160 كم عن بغداد

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تسجيل هزة ارضية بلغت قوتها 3.5 درجات على مقياس ريختر, وتبعد الهزة حوالي 160 كم شمال شرق بغداد وحوالي 25 كم عن مدينه خانقين كم"، مبينة ان "المواطنين قد شعروا بها شعور خفيف في بعض مناطق ديالى وواسط".وتابعت انه "لم ترد انباء عن حصول أضرار"، داعية المواطنين الى "اخذ الحيط والحذر والابتعاد عن الاشاعات والاخبار الكاذبة والتزام بالوصايا الزلزالية".

يذكر ان العراق قد تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الارضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع الصفيحة العربية.