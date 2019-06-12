الداخلية تعلن اعتقال تسعة مطلوبين بينهم امرأتان في ديالى وكركوك

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بجهد استخباري مميز القت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القبض على تسعة متهمين بينهم امرأتين في محافظتي ديالى وكركوك".
واضاف ان "هؤلاء قاموا بنقل المواد الغذائية والأسلحة لعناصر عصابات داعش الارهابي المتخفين عن أعين الاجهزة الامنية في الأماكن الصحراوية والنائية"، لافتا الى انه "تم القبض عليهم بعمليات متفرقة نفذتها مديرية استخبارات ديالى واستخبارات الشرطة الاتحادية بعد المتابعة والرصد من قبل العناصر الاستخبارية، حيث اتخذت الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا".
يذكر ان القوات الامنية تعلن بين فترة واخرى اعتقال مطلوبين بتهم ارهابية وجنائية في مناطق متفرقة من البلاد.
واضاف ان "هؤلاء قاموا بنقل المواد الغذائية والأسلحة لعناصر عصابات داعش الارهابي المتخفين عن أعين الاجهزة الامنية في الأماكن الصحراوية والنائية"، لافتا الى انه "تم القبض عليهم بعمليات متفرقة نفذتها مديرية استخبارات ديالى واستخبارات الشرطة الاتحادية بعد المتابعة والرصد من قبل العناصر الاستخبارية، حيث اتخذت الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا".
يذكر ان القوات الامنية تعلن بين فترة واخرى اعتقال مطلوبين بتهم ارهابية وجنائية في مناطق متفرقة من البلاد.
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