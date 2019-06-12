صديق محمد صلاح على رادار ميلان

دخل الكرواتي ديان لوفرين، مدافع ليفربول الإنجليزي، على قائمة اهتمامات ميلان الإيطالي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُعرف عن لوفرين علاقته القوية بالمصري محمد صلاح، نجم ليفربول، منذ انتقال الأخير إلى ملعب أنفيلد في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية إن إدارة نادي ميلان تدرس مدى إمكانية التعاقد مع لوفرين في الموسم المقبل، بالنظر إلى المبلغ الذي سيتم دفعه لليفربول والراتب الذي سيحصل عليه.

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وكانت إدارة نادي ميلان قد رصدت 40 مليون يورو من أجل إبرام تعاقدات جديدة في الصيف المقبل، وهو ما يجعل عملية التعاقد مع لاعبي الصف الأول محدودة للغاية.

وانتقل صاحب الـ29 عاما إلى ليفربول في صيف 2014 قادما من ساوثهامبتون الإنجليزي مقابل نحو 25 مليون يورو، ليشارك في 170 مباراة معه بمختلف البطولات.

إلا أن وصول المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك إلى ليفربول في يناير/كانون الثاني قبل الماضي أبعد لوفرين عن حسابات مدربه الألماني يورجن كلوب، وهو ما جعله يشارك في 18 مباراة فقط خلال الموسم الحالي.