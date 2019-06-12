اليوم الثاني لزيارة محمد بن زايد إلى ألمانيا (نشرة خاصة)

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حظيت الزيارة التاريخية التي أجراها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية إلى ألمانيا باهتمام عالمي أبرز العلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين المستمرة منذ 47 عاماً التي بدأها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
ورصدت "العين الإخبارية" اليوم الثاني للزيارة لحظة بلحظة، واللقاءات التي عقدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع المسؤولين على كل المستويات وفي مختلف المجالات، إضافة إلى الطلاب، ختاما باللقاء الذي جمعه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مقر المستشارية بالعاصمة الألمانية برلين.
الزيارة عدها الخبراء مهمة للغاية في الوقت الراهن في ضوء توتر الأوضاع على أكثر من صعيد في الشرق الأوسط، وأنها يمكن أن تسهم في إيجاد حلول لقضايا المنطقة الملحة، كما أنها تكتسب أهمية خاصة في ضوء الشراكة القوية سياسياً واقتصادياً بين البلدين.
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