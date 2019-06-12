الجامعة العربية تدين قرار مولدوفا نقل سفارتها للقدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت جامعة الدول العربية قرار حكومة مولدوفا بنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، واعتبرته اعتداء صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبوعلي، في تصريح له الأربعاء، إن هذا القرار هو انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرارا مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2017.

وطالب سعيد أبوعلي جمهورية مولدوفا بالتراجع عن هذا القرار الذي ستكون له انعكاساته السلبية على النظام القانوني الدولي والعلاقات العربية مع جمهورية مولدوفا، وحذر من آثار هذا القرار وتداعياته على هذه العلاقات خصوصا أن قضية القدس العربية ستبقى معيارا حاكما في علاقات الدول العربية بالدول الأخرى.