ميركل تشيد بالعلاقات مع الإمارات في 5 نقاط

أثنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الأربعاء، على العلاقات مع دولة الإمارات في 5 نقاط رئيسية هي السياحة والاقتصاد ومكافحة الإرهاب ومبادرة التسامح ومرور 15 عاما على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

جاء ذلك في كلمتها خلال إفادة صحفية مشتركة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مقر المستشارية في برلين.





وقالت ميركل: "نحتفل هذا العام بمرور 15 عاما على شراكتنا الاستراتيجية والقوية مع الإمارات".

وتابعت: "تملك ألمانيا والإمارات علاقات قوية في مجالات عدة"، مضيفة: "يزور مليون سائح ألماني الإمارات سنويا، وهذا قطاع مهم في علاقتنا المشتركة ويشهد طفرة كبيرة".

وأضافت: "أريد أن أثني بشكل خاص على مبادرة التسامح التي أطلقتها الإمارات مطلع العام، وتعد مهمة جدا بالنسبة لنا"، موضحة: "زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، الفريدة من نوعها للإمارات، كانت ضرورية في بناء الجسور بين الأديان".

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وأضافت: "مكافحة التطرف والكراهية بالتسامح والصداقة بين الشعوب تعد محورا أساسيا في استراتيجية الإمارات وألمانيا لمكافحة الإرهاب".

ومضت قائلة: "نملك علاقات قوية في قطاعات الاقتصاد والطاقة، ويمكننا بكل تأكيد تحقيق المزيد من التقدم في هذه المجالات".





بدوره، أعرب الشيخ محمد بن زايد في كلمته عن تطلعه لتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين ومد جسور التعاون بينهما. وأضاف: "نحتفل اليوم بمرور 15 عاما على توقيع اتفاقية استراتيجية بين ألمانيا والإمارات".

وفي وقت سابق الأربعاء، عقدت ميركل جلسة مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد في مقر المستشارية في برلين.

وفي بيان مشترك أكدت دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا التزامهما المشترك بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث يرى الجانبان أن الإرهاب والتطرف العنيف يهددان النظام الدولي.

وشدد الجانبان على رفضهما القاطع لجميع أشكال الإرهاب التي تمثل تهديدا للسلم والاستقرار الدوليين، وضمان التعاون الأمني في هذا الصدد.

ووصل ولي عهد أبوظبي برلين أمس، في زيارة تستغرق يومين التقي فيها أيضا رئيس البلاد فرانك فالتر شتاينماير ووزير الخارجية هايكو ماس.