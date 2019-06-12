حكم قضائي يعمّق انقسام "إخوان الأردن"

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العين الإخباريةالخميس 2019/6/13 12:37 صباحا بتوقيت أبوظبي
قرار المحكمة الأردنية يعمق الانقسام بين صفوف الجماعة
أصدرت محكمة التمييز الأردنية، الأربعاء، قرارًا قضائيًا يعتبر جماعة الإخوان المسلمين التي رخصت عام 1946 منحلة، بموجب أحكام القانون اعتبارا من 1953.
وبموجب القرار، فإن جمعية الإخوان الحالية المرخصة عام 2015 ليست خلفاً قانونياً لجمعية الإخوان المنحلة، لأنها ليس لها وجود قانوني منذ 1953، وبالتالي لا يحق للحالية وضع يدها على أموال الجماعة المنحلة، ما يعمق الانقسام أكثر بين صفوف الإخوان في الأردن.
وأصدرت المحكمة القرار بعد اعتراض عدد من قيادات الإخوان على دعوى رفعتها جمعية جماعة الإخوان القانونية، مطالبين برد دعوى الجمعية المرخصة التي تطالب باسترداد الأموال المنقولة التي كانت تسيطر عليها الجماعة المنحلة.
وبهذا القرار يكون قادة من جماعة الإخوان قد خسروا جولة جديدة من الصراع مع منافسيهم في التنظيم الإخواني، ونجحوا في إبقاء أموال وعقارات مسجلة بأسمائهم الشخصية في ذمتهم المالية.
ويضيف القرار القضائي أيضًا بعدًا آخر في تأكيد حظر جماعة الإخوان في الأردن، لكن الجماعة ستبقى ممثلة بجمعية الإخوان المرخصة في البلاد.
وتضرب الانشقاقات صفوف إخوان الأردن منذ حل مجلس شورى الجماعة عام 2008، حيث ظهر فريق جديد وتمكن من وضع يده على جمعية الإخوان، وهي الذراع الاستثمارية للتيار.
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