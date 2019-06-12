الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا بحريا على قطاع غزة‎‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، فرض حصار بحري على قطاع غزة حتى إشعار آخر.
وبموجب هذا القرار سيُمنع الصيادون الفلسطينيون من دخول البحر لغرض الصيد حتى رفع الحصار، علما بأن الاحتلال يمنع وصول السفن إلى قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال في بيان: "في أعقاب مواصلة إشعال الحرائق وإطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، تقرر مساء اليوم (الأربعاء) فرض طوق بحري على قطاع غزة حتى إشعار آخر".
وأكد نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش أن سلطات الاحتلال أبلغت الصيادين بقراره.
كانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن عدة حرائق اندلعت في مناطق إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، نتيجة سقوط بالونات محترقة أطلقت من غزة.
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