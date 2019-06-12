مصر وتونس والجزائر: نرفض أي تدخل خارجي في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر دعمهم التسوية السياسية في ليبيا ورفضهم أي تدخلات خارجية في شؤونها.
ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال كلمته في المؤتمر المشترك مع نظيريه التونسي خميس الجهيناوي والجزائري صبري بوقادوم، الأمم المتحدة للاتصال مع كل الأطراف الليبية سعيا لاستئناف المفاوضات وطي هذه الصفحة الحزينة من تاريخ ليبيا في أقرب وقت ممكن.
وأكد وزير الخارجية المصري أن "بعض الأطراف في ليبيا لم تمانع دعم الكيانات الإرهابية وتكريس فوضى المليشيات وتهريب الموارد الليبية إلى الخارج".
وشدد على أنه "لا حل عسكريا للأزمة الليبية، وأن الحوار والحل السياسي هما السبيل الوحيد لحل الأزمة هناك".
وتابع: "اتفقنا على القيام بمساعٍ مشتركة لدى الأطراف الليبية ولدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار".
بينما أكد وزير خارجية تونس أنه "تم الاتفاق مع مصر والجزائر على مساعٍ مشتركة لحل أزمة ليبيا".
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